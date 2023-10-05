«Не считаю это кошмаром». Форвард «ПСЖ» Рамуш — о разгромном поражении «Ньюкаслу» в ЛЧ

22-летний португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш поделился впечатлениями от поражения английскому «Ньюкаслу» со счётом 1:4 в рамках матча 2-го тура группы F Лиги чемпионов.

«Мы старались играть в свой футбол, но «Ньюкасл» — хорошая команда. Я не считаю это кошмаром, хоть это и крупное поражение. У нас были свои моменты, но всё решили небольшие детали. Сегодня был день «Ньюкасла». Думаю, они были острее в дуэлях с голкипером и воспользовались своими шансами. Вот почему они в итоге и победили», — сказал Рамуш в эфире Canal+.

Португалец провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Напомним, в составе «Ньюкасла» голами отметились Мигель Альмирон, Дэн Бёрн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. В составе парижан гол престижа на счету Лукаса Эрнандеса.