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Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса»

Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса»
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«Велес» прекратил сотрудничество с Евгением Бушмановым по обоюдному соглашению сторон, сообщил клуб на своей официальной странице в VK. Вместе со специалистом ушли и члены тренерского штаба московской команды: Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Дмитрий Цыняка.

Бушманов пришел в «Велес» в начале июля этого года. Под его руководством команда провела 14 встреч во всех турнирах, четыре из которых выиграла, ещё четыре закончила вничью и шесть раз потерпела поражения.

В данный момент «Велес» занимает в Золотой группе дивизиона A LEON-Второй лиги девятое место из 10. У команды 13 очков после 12 матчей. Следующую встречу в турнире москвичи проведут дома 8 октября против костромского «Спартака». Из розыгрыша Кубка России «Велес» выбыл на стадии третьего раунда Пути регионов.

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