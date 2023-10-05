Энрике прокомментировал разгромное поражение «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромное поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Нюкаслом» (1:4).

«Эти матчи тяжелы для тренеров! Думаю, мы начали с очень хорошим настроем, справились с прессингом «Ньюкасла», у Дембеле был шанс забить быстрый гол. Честно говоря, я думаю, что счет несправедлив. Даже если мне придётся поздравить «Ньюкасл», который играл очень хорошо. Но я считаю, что счёт 1:4 — это жестко», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В следующем туре парижане встретятся с «Миланом». Матч состоится 25 октября.

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