Стало известно, в каком клубе Лионель Месси хочет завершить карьеру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», сообщает El Nacional.

По данным источника, игрок не планирует завершать карьеру в «Интер Майами» и строит планы на 2025 год. Когда у него истечёт контракт с американским клубом, аргентинец хочет вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» и там провести свои последние матчи в профессиональной карьере.

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист неоднократно заявлял, что когда-то хочет вернуться в этот клуб.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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