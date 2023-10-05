Гвардиола — о победе над «РБ Лейпциг»: сыграли великолепный матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (3:1).

«Ощущения очень хорошие. Мы сыграли великолепный матч во всех аспектах. Да, мы пропустили два или три прохода к нашим воротам во втором тайме, но это нормально. Через пять минут мы взяли игру под контроль с большим количеством передач. Если ваша команда способна так сделать, то её ждёт очень хорошая игра. Все были идеальны.

Хулиан Альварес забил не впервые. Мне понравилось, что Натан Аке, Хулиан и Жереми Доку выходят на поле со скамейки с улыбкой на лице, хотя они не в стартовом составе. Мы очень рады этому.

Рико Льюис — замечательный, незаурядный футболист. Ему всего 18 лет, а он обладает отличными личными качествами и может играть на четырёх или пяти позициях. У него есть всё необходимые навыки.

Мы играли в Лейпциге после двух поражений. Но я не буду судить свою команду по результатам. Два предыдущих матча были не лучшими, но непросто играть с соперниками, которые вдесятером обороняются в штрафной. Нам не хватало остроты, такое случается. Несмотря на это, если вы думаете, что я стану сомневаться в своих футболистах, то вы ошибаетесь. Я безоговорочно полагаюсь на этих ребят. Они оправдывают это доверие», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.