Хау объяснил, благодаря чему «Ньюкасл» смог разгромить «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал разгромную победу команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:1).

«Потрясающий вечер для нас, так много историй, о которых можно поговорить. Я рад за клуб и болельщиков. То, что они нам сегодня подарили, было просто невероятно. Нам приходилось очень хорошо защищаться, и наш дух был великолепен. Мы создали хорошие моменты в первом тайме и агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой», — приводит слова Хау BBC.

На данный момент «Ньюкасл» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Напомним, в матче первого тура «Ньюкасл» сыграл вничью с «Миланом». В следующем туре команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 25 октября.