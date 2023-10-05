Месси не сыграет за «Интер Майами» против «Чикаго Файр»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго Файр», сообщает ESPN. Нападающий не приехал вместе со своей командой на игру в Чикаго.

Месси из-за травмы ноги пропустит четвёртый подряд и пятый из последних шести матчей «Интер Майами». После поездки в сентябре в сборную Аргентины на встречи отборочного турнира чемпионата мира-2026, нападающий только один раз появился на поле в составе «цапель» — во встрече с ФК «Торонто» он вышел в стартовом составе, но был заменён по ходу первого тайма. В начале этой недели Месси тренировался отдельно от основной команды.

«Интер Майами» отстаёт на четыре очка от места, которое позволит попасть в плей-офф МЛС, и на три от «Чикаго Файр». С учётом предстоящей встречи «цаплям» осталось провести в регулярном сезоне ещё четыре поединка.

Игра «Чикаго Файр» — «Интер Майами» начнётся сегодня в 3:30 мск.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: