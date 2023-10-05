Игрок «Спартака» Чернов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы. Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять», — приводит слова Чернова РИА Новости Спорт.

Напомним, «Спартак» ранее проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в чемпионате России и «Динамо» (0:3) в Кубке страны. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.