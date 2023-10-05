Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Чернов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера

Игрок «Спартака» Чернов высказался о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы. Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять», — приводит слова Чернова РИА Новости Спорт.

Напомним, «Спартак» ранее проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в чемпионате России и «Динамо» (0:3) в Кубке страны. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.

Материалы по теме
«Спартак» ужасен. Команду Абаскаля размазали второй раз за четыре дня
«Спартак» ужасен. Команду Абаскаля размазали второй раз за четыре дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android