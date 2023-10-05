Луис Энрике: мне тяжело тренировать «ПСЖ»? Что это за вопрос?

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации в турнирной таблице после поражения в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:4).

«Почему эта схема? Я тренер, и решаю. Очень благоприятный результат для них. Мы не заслуживаем этого результата. Плохой результат для нас, но мы должны продолжать идти по назначенному пути. Наша цель выйти в 1/8 финала. Сложная группа, мы это знаем, мы все ещё на втором месте.… Последние матчи будут весёлыми. Нам нужно лучше действовать в них. Мне тяжело тренировать «ПСЖ»? Что это за вопрос?», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В следующем туре парижане встретятся с «Миланом». Матч состоится 25 октября.

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