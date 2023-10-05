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Фомин прокомментировал разгромную победу «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Фомин прокомментировал разгромную победу «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке России
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал разгромную победу в матче Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Да, сегодня забили трижды, хотя моментов было ещё больше. Когда столько забиваешь такому сильному сопернику и выигрываешь на ноль, то это придаёт уверенности. Будем на этой волне двигаться вперёд. Стремились именно к крупной победе? Вообще об этом мыслей не было. После того, как повели 2:0, психология сыграла, и мы стали больше обороняться и стараться убегать в быстрые контратаки. Всё равно создавали моменты, может где-то нужно было получше распорядиться мячом, но в целом считаю, что победили заслуженно», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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