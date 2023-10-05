Хави высказался о замене Левандовского в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал замену нападающего Роберта Левандовского в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:0). На 36-й минуте Левандовски покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел 23-летний испанец Ферран Торрес.

«У него очень сильный удар по лодыжке, который не позволил ему продолжить игру. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью», — приводит слова Хави Marca.

После двух туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив шесть очков. Напомним, в матче первого тура каталонский клуб разгромил «Антверпен» со счётом 5:0.

В третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Шахтёром». Матч состоится 25 октября, начало – 20:45.