Эдин Терзич прокомментировал безголевую ничью с «Миланом»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич высказался о матче с «Миланом» (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была достойная игра с нашей стороны. Нас нельзя упрекнуть в самоотдаче, желании бежать и активности. Чего нам не хватало, так это развития проникающей способности в финальной трети после большого количества отвоеванных мячей. Мы принимали много неправильных решений.

Когда штрафная площадь не была занята, мы переправляли мяч в нее, а когда она была занята, не отдавали пас перед воротами. В двух-трех эпизодах мы не нашли партнера по команде, который находился в более выгодной позиции. Было много моментов, когда мы были ближе к тому, чтобы повести в счете. В итоге этого оказалось слишком мало, чтобы говорить о незаслуженной ничьей», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

После двух туров «Боруссия» занимает четвертое место с 1 очком в группе F с «Ньюкаслом» (4 очка), ПСЖ (3 очка) и «Миланом» (2 очка).