Черенчиков: «Краснодар» может побороться за золото РПЛ. Но всё будет зависеть от «Зенита»

Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков предположил, нарушится ли гегемония в РПЛ «Зенита».

«Если сейчас посмотреть на турнирную таблицу, то первым идёт «Краснодар» — думаю, они смогут побороться за золотые медали. Способны на это «Спартак» и «Крылья». Борьба будет. Может, в этом году увидим нового чемпиона. Хотя всё будет зависеть от «Зенита», — рассказал Черенчиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Питерский «Зенит» выигрывает чемпионат России последние пять сезонов (с 2018 по 2023 год). Последним клубом, бравшим золотые медали до сине-бело-голубых, был московский «Локомотив» в сезоне-2017/2018.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает четвертое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24 очка), на второй строчке расположились «Крылья Советов» (21 очко).