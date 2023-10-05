Тимур Сулейманов о переходе в «Локомотив»: я не просто так работал всё это время

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о переходе в состав железнодорожников.

«Я не просто так работал всё это время. На всю силу выкладывался. И, конечно, при Михал Михалыче у меня карьера пошла выше — взлетела, так сказать. И Михал Михалыч к себе забрал.

Стал ли неожиданным переход в «Локомотив»? Не сказал бы, что он был неожиданным. Для меня совершенно не тяжело было решиться перейти, поскольку я был в этой команде раньше, дебютировал в ее составе в РПЛ. Многих ребят в ней знал. И с тренером был знаком — знаю его требования. Конечно, это было тяжело для моего агента. Но ничего, он справился. И переход состоялся», — приводят слова Сулейманова «Известия».

Сулейманов перешёл в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года в статусе агента. Сумма сделки составила 10 миллионов рублей, а нападающий совершит 7 результативных действий в оставшейся части сезона, то «Локомотив» будет обязан выкупить форварда за 60 миллионов рублей.