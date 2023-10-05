Марко Розе — о матче с «Манчестер Сити»: меня не удивил их стиль игры

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я считаю, что «Манчестер Сити» заслужил победу. Меня не удивил их стиль игры. Пеп приучил свою команду быть более терпеливой и чаще использовать против нас треугольники. Поэтому мы почти не видели мяча и вынуждены были много бегать. К сожалению, мы слишком часто принимали неправильные решения в контратаках.
В начале второго тайма мы хорошо разогнались и сравняли счет. У нас то и дело возникали моменты, чтобы что-то сделать. После этого «Сити» прибавил. Сегодня мы снова учились у лучших. Важно хорошо восстановиться и в субботу сыграть дома против «Бохума», — приводит слова Розе официальный сайт «Лейпцига».
После двух туров «РБ Лейпциг» занимает второе место с 3 очками в группе G с «Манчестером Сити» (6 очков), «Янг Бойзом» (1 очко) и «Црвеной Звездой» (1 очко).
- 5 октября 2023
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