Марко Розе — о матче с «Манчестер Сити»: меня не удивил их стиль игры

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что «Манчестер Сити» заслужил победу. Меня не удивил их стиль игры. Пеп приучил свою команду быть более терпеливой и чаще использовать против нас треугольники. Поэтому мы почти не видели мяча и вынуждены были много бегать. К сожалению, мы слишком часто принимали неправильные решения в контратаках.

В начале второго тайма мы хорошо разогнались и сравняли счет. У нас то и дело возникали моменты, чтобы что-то сделать. После этого «Сити» прибавил. Сегодня мы снова учились у лучших. Важно хорошо восстановиться и в субботу сыграть дома против «Бохума», — приводит слова Розе официальный сайт «Лейпцига».

После двух туров «РБ Лейпциг» занимает второе место с 3 очками в группе G с «Манчестером Сити» (6 очков), «Янг Бойзом» (1 очко) и «Црвеной Звездой» (1 очко).