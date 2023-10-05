Стефано Пиоли — о матче с «Боруссией»: отсутствие голов должно заставить нас задуматься

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Боруссией» (Дортмунд) (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам не хватало техники и эффективности, а во втором тайме у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы не забили в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься. Мы хотели победить.

«Милан» продвигает свои идеи со своими особенностями в Италии и Европе. В этом соревновании темп более высокий, и интенсивность игры также возрастает. Сегодня мы играли с очень сильной командой, сильной и выносливой, с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, но мы хорошо действовали как в обороне, так и в нападении», — приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.

После двух туров «Милан» занимает третье место с 2 очками в группе F с «Ньюкаслом» (4 очка), ПСЖ (3 очка) и «Боруссией» (1 очко).