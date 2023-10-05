Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем, Хойлунд и Мората — претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Беллингем, Хойлунд и Мората — претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, форвард «Атлетико» Альваро Мората, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и вингер «Браги» Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.

Беллингем забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Наполи» (3:2). Мората и Хойлунд отметились дублями в играх с «Фейеноордом» (3:2) и «Галатасараем» (2:3), соответственно. Брума оформил гол+пас в победном матче с берлинским «Унионом» (3:2).

Стоит отметить, что Беллингем второй раз в этом сезоне претендует на приз. В прошлый раз лучшим игроком стал хавбек «Порту» Вандерсон Галено, оформивший дубль в ворота «Шахтёра» в матче 1-го тура.

Материалы по теме
Капелло: Беллингем всем доказал, чего стоит. У него есть всё: дриблинг, скорость и удары
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android