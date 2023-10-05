Леау: «Милан» должен был брать три очка в матче с «Боруссией»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:0).

«Мы не можем быть довольны подобным результатом. В первой игре ЛЧ с «Ньюкаслом» мы также контролировали ситуацию на поле, создавали моменты, но не забили.

Мы не слишком хорошо начали матч, но потом создали достаточно моментов и должны были брать три очка. В Лиге чемпионов ты очень серьёзно рискуешь, если не забиваешь. К счастью, дортмундцы тоже не забили», — приводит слова Леау УЕФА.

«Милан» нанёс по воротам «Боруссии» 14 ударов, в то время как дортмундцы били 18 раз. По показателю ожидаемых голов (xG) «россонери» превзошли своего соперника (1,4 — 0,96). Отметим, что Леау по итогам матча 2-го тура с «Боруссией» признали лучшим игроком встречи.