Лига Конференций, 5 октября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 5 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Группа А:

• 19:45 мск. «Олимпия» — «Слован»

• 19:45 мск. «КИ Клаксвик» — «Лилль»

Группа B:

• 19:45 мск. «Гент» — «Маккаби» (Тель-Авив)

• 19:45 мск. «Брейдаблик» — «Заря»

Группа C:

• 17:30 мск. «Астана» — «Виктория» (Пльзень)

• 19:45 мск. «Балкани» — «Динамо» (Загреб)

Группа D:

• 19:45 мск. «Будё-Глимт» — «Брюгге»

• 19:45 мск. «Бешикташ» — «Лугано»

Группа E:

• 22:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Легия»

• 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Зриньски»

Группа F:

• 22:00 мск. «Фиорентина» — «Ференцварош»

• 22:00 мск. «Чукарички» — «Генк»

Группа G:

• 22:00 мск. «ПАОК» — «Айнтрахт» (Франкфурт)

• 22:00 мск. «Абердин» — «ХИК»

Группа H:

• 22:00 мск. «Норшеланн» — «Лудогорец»

• 22:00 мск. «Спартак» (Трнава) — «Фенербахче»

Напомним, в финале Лиги конференций сезона-2022/2023 встречались «Фиорентина» и «Вест Хэм». Матч закончился победой английской команды со счётом 2:1.