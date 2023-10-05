Лига Конференций, 5 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 5 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Группа А:
• 19:45 мск. «Олимпия» — «Слован»
• 19:45 мск. «КИ Клаксвик» — «Лилль»
Группа B:
• 19:45 мск. «Гент» — «Маккаби» (Тель-Авив)
• 19:45 мск. «Брейдаблик» — «Заря»
Группа C:
• 17:30 мск. «Астана» — «Виктория» (Пльзень)
• 19:45 мск. «Балкани» — «Динамо» (Загреб)
Группа D:
• 19:45 мск. «Будё-Глимт» — «Брюгге»
• 19:45 мск. «Бешикташ» — «Лугано»
Группа E:
• 22:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Легия»
• 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Зриньски»
Группа F:
• 22:00 мск. «Фиорентина» — «Ференцварош»
• 22:00 мск. «Чукарички» — «Генк»
Группа G:
• 22:00 мск. «ПАОК» — «Айнтрахт» (Франкфурт)
• 22:00 мск. «Абердин» — «ХИК»
Группа H:
• 22:00 мск. «Норшеланн» — «Лудогорец»
• 22:00 мск. «Спартак» (Трнава) — «Фенербахче»
Напомним, в финале Лиги конференций сезона-2022/2023 встречались «Фиорентина» и «Вест Хэм». Матч закончился победой английской команды со счётом 2:1.