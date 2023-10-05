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Легенда «Амкара» Черенчиков: если хейтят, то чаще с дистанции

Легенда «Амкара» Черенчиков: если хейтят, то чаще с дистанции
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Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков ответил на вопрос, чувствует ли себя футбольной легендой в Перми.

«Даже не знаю. Я к этому спокойно отношусь. В Перми было много легенд — болгары, Якубко, Дима Белоруков. Есть масса футболистов, которым здесь будут рады как болельщики, так и руководство. Их точно узнают на улицах города.

Ко мне обычно подходят после игр, когда выходишь со стадиона: просят автограф, фото. Порой общаемся, приходится выслушивать разные мнения. Кто подходит, общаются с уважением. А кто не подходит, говорят на дистанции, чаще хейтят (смеётся). Всякое бывает», — рассказал Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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