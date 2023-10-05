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Титов: из РПЛ надо не уезжать, а убегать. Прогресса у нас нет

Титов: из РПЛ надо не уезжать, а убегать. Прогресса у нас нет
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Известный в прошлом полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, стоит ли молодым игрокам РПЛ уезжать в европейские чемпионаты.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Может ли наш чемпионат вырасти в уровне за счёт талантливых игроков? Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднимать уровень футбола в России.

Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

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