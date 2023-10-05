В Федерации футбола Кении назвали сборную России ведущей европейской командой

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался по поводу решения о проведении товарищеского матча со сборной России. По его мнению, национальная команда России — одна из ведущих сборных Европы. Напомним, товарищеская игра России и Кении состоится 16 октября в Турции. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

«Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре. Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», — приводит слова Барри Отиено Sport24.

Отметим, в отборе на чемпионат мира в ноябре соперниками Кении стану Габон и Сейшелы.