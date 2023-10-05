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Главный тренер «Амкара» Черенчиков: я долго приходил в себя, была нервозность и мандраж

Главный тренер «Амкара» Черенчиков: я долго приходил в себя, была нервозность и мандраж
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Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков рассказал, как осваивался в роли тренера после окончания игровой карьеры. Специалист признался, что поначалу в его работе чувствовались мандраж и нервозность, но потом он адаптировался.

«У меня всё происходило постепенно. Сначала я был помощником главного тренера, потом мы с Дмитрием Белоруковым ушли в академию и работали с молодёжью. Но когда тебе дают команду с задачей выхода дальше… Я долго приходил в себя, была нервозность и мандраж. Но мы сработались, и всё встало на свои места», — рассказал Иван Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полное интервью Черенчикова читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

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