Главный тренер «Амкара» Черенчиков: я долго приходил в себя, была нервозность и мандраж

Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков рассказал, как осваивался в роли тренера после окончания игровой карьеры. Специалист признался, что поначалу в его работе чувствовались мандраж и нервозность, но потом он адаптировался.

«У меня всё происходило постепенно. Сначала я был помощником главного тренера, потом мы с Дмитрием Белоруковым ушли в академию и работали с молодёжью. Но когда тебе дают команду с задачей выхода дальше… Я долго приходил в себя, была нервозность и мандраж. Но мы сработались, и всё встало на свои места», — рассказал Иван Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полное интервью Черенчикова читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: