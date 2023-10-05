Наир Тикнизян высказался о результатах «Локомотива» в последних матчах

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах своей команды в последних матчах чемпионата и Кубка России.

«Видите, как всё в нашей жизни быстро меняется — две недели назад мы в чемпионате были не на лучшем месте, в Кубке тоже. Да, мы занимали второе место, но ситуация была непростая. Поэтому не хочу это комментировать, дай бог, чтобы так всё продолжалось. Это зависит от каждого в нашей команде. Будем продолжать работать», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Локомотив» располагается на третьем месте в чемпионате, набрав после 10 туров 18 очков. Также железнодорожники лидируют в своём квартете в Фонбет Кубке России, набрав десять очков в пяти матчах.