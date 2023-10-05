Галактионов: давления со стороны руководства из-за результатов «Локомотива» не испытывал

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что не испытывал давления со стороны руководства клуба из-за неудачного старта сезона.

«Никогда давления не испытывал Наоборот руководство клуба, совет директоров всецело поддерживают. Все прекрасно понимают ситуацию и видят, как мы работаем. Команде и игрокам оказывается исключительно поддержка. Нам всегда спокойно дышится. Мы не шарахаемся. Были игры, которые мы проводили неудачно, были игры, которые мы проводили хорошо. Всё спокойно», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».

«Локомотив» после 10 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. В пяти стартовых турах железнодорожники одержали одну победу при трёх ничьих и одном поражении. C шестого по десятый тур команда победила четыре раза, потерпев одно поражение.