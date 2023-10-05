COPE: матчи ЧМ-2030 примут 11 стадионов в Испании, три – в Португалии и один – в Марокко

Стало известно, как будут распределятся матчи чемпионата мира по футболу 2030 года, который пройдёт в шести странах (Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина, Парагвай) и на трёх континентах. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, три стартовых матча состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Аргентине и Парагвае. В Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – три, в Марокко – лишь один. Отмечается, что Королевская марокканская футбольная федерация осталась недовольна таким распределением и хотела бы большего.

В Испании матчи мундиаля 2030 года уже точно состоятся на стадионах «Реала» («Сантьяго Бернабеу») и «Атлетико» «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Ла Картуха» в Севилье.

Ранее о решении провести чемпионат мира в шести странах высказался президент ФИФА Джанни Инфантино.