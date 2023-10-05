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Министерство молодёжи и спорта Украины призвало членов УЕФА бойкотировать матчи с Россией

Министерство молодёжи и спорта Украины призвало членов УЕФА бойкотировать матчи с Россией
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Министерство молодёжи и спорта Украины обратилось ко всем членам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой присоединиться к бойкоту матчей со сборными России.

«Украина обратилась ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Ещё несколько стран — Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония — заявили, что ждут дальнейших объяснений от УЕФА. Мы твёрдо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») и пропагандировать безнаказанность», — говорится в опубликованном в телеграм-канале заявлении министерства.

Напомним, ранее ФИФА и исполком УЕФА допустили до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Взрослые российские команды, как ожидается, будут отстранены до завершения событий на Украине.

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