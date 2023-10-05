Иван Черенчиков: мечтаю вывести «Амкар» в РПЛ

Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков поделился своей тренерской мечтой — вывести команду в РПЛ.

«Мечтаю вывести «Амкар» в РПЛ. Сейчас все мои мысли связаны только с этой командой», — рассказал Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, на данный момент «Амкар» выступает во Второй лиге, однако команда демонстрирует неплохие результаты в Кубке России. «Амкар» вышел в 1/16 финала Пути регионов. Пермский клуб прошёл «Торпедо» (Миасс) (0:0 (5:4 – по пенальти)), «Челябинск» (1:0) и «Кубань» (1:1 (4:2 – по пенальти)).

В 1/16 финала «Амкар» сыграет со СКА-Хабаровск. Встреча на стадионе имени Владимира Ленина состоится 17 октября.