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Защитник «Зенита» Родригао: мы пропускаем непростительно много из-за потери концентрации

Защитник «Зенита» Родригао: мы пропускаем непростительно много из-за потери концентрации
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Защитник «Зенита» Родригао высказался об игре своей команды при оборонительных действиях.

«Мы знаем, что мы пропускаем непростительно много. Мне кажется, что в каждом из пропущенных мячей есть определённая потеря концентрации — минимальная деталь, которая позволяет сопернику поразить ворота, а нам — не сохранить ворота в неприкосновенности. Мы это понимаем и усиленно работаем над тем, чтобы исправлять ошибки в обороне, чтобы не допускать в грядущих матчах такого обилия моментов у наших ворот», — приводит слова Родригао пресс-служба петербуржского клуба.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 10 туров. В этих играх подопечные Сергея Семака пропустили 11 мячей. В прошлом сезоне РПЛ за такой же отрезок петербуржцы доставали мяч из сетки своих ворот лишь трижды.

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