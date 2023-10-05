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Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Сочи»

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Сочи»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровом состоянии своей команды перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Наставник сине-бело-голубых назвал игроков, которые точно пропустят матч. Игра состоится в субботу, 7 октября, в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится ещё несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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