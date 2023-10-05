«Челси» получит компенсацию от «Ноттингема» за неиспользование Андрея Сантоса

«Ноттингем Форест» будет вынужден заплатить штраф «Челси», если они продолжат не выпускать полузащитника лондонцев Андрея Сантоса, взятого в годичную аренду, когда тот здоров. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, данное условие было прописана в арендном соглашении. В январе 2024 года «Челси» может отозвать бразильского хавбека из аренды — такая опция также была согласована клубами.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно-2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь один матч в Кубке английской Лиги с «Бёрнли» (0:1). Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.