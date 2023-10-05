Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» получит компенсацию от «Ноттингема» за неиспользование Андрея Сантоса

«Челси» получит компенсацию от «Ноттингема» за неиспользование Андрея Сантоса
Аудио-версия:
Комментарии

«Ноттингем Форест» будет вынужден заплатить штраф «Челси», если они продолжат не выпускать полузащитника лондонцев Андрея Сантоса, взятого в годичную аренду, когда тот здоров. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, данное условие было прописана в арендном соглашении. В январе 2024 года «Челси» может отозвать бразильского хавбека из аренды — такая опция также была согласована клубами.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно-2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь один матч в Кубке английской Лиги с «Бёрнли» (0:1). Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Агент Кайседо рассказал, почему его клиент перешёл в «Челси», а не в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android