Игрок «Балтики» Дудиев: все в команде недовольны положением. Пока не очень получается

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев поделился мнением о положении калининградской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Если «Балтика» выберется из конца турнирной таблицы, то можно будет говорить, что команда адаптировалась к РПЛ. Но пока место плохое, происходит недобор очков. Поэтому ни футболисты, ни тренеры, ни руководство не довольны этим положением. А главная задача «Балтики» — побеждать в каждой игре, что у нас пока не очень хорошо получается», — сказал Дудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков по результатам 10 проведённых встреч.