Галактионов рассказал о прогрессе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотив» Михаил Галактионов оценил функциональное состояние своей команды, заявив, что железнодорожники готовы играть через два дня на третий.

«Мы только набрали ход, имею в виду весь чемпионат, а не только нашу команду. От этого надо отталкиваться и смотреть на дистанции — как до Нового года и отпуска команда будет прибавлять. Мы становимся качественнее и целостнее по функциональному состоянию. Мы способны играть и добиваться результата. Что касается глубины состава, вопрос не в количестве игроков, а в их качестве.

На сегодняшний день уровень подготовленности позволяет ребятам (играть в графике через два дня на третий). Давайте представим, что были бы еврокубки, нет проблем — сыграли бы на выходных и посреди недели. Надо играть спокойно, уровень подготовки позволяет», — приводит слова Галактионова «РИА Новости».