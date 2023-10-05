Форвард «Крыльев Советов» Шитов: для нас Кубок — не большая потеря

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов считает, что вылет из Кубка России не является для самарцев большой потерей.

«Почему не получился старт игры с «Ахматом»? Эйфории никакой после победы над «Спартаком» не было. Просто ранняя игра, вышли чуть не готовыми, не проснулись до конца. Соперник быстрее успевал к спорным мячам, навязывал очень хорошую борьбу.

В Кубке всегда интересно играть, там получают практику футболисты, которые не так часто играют РПЛ. Несмотря на это, для нас Кубок — не большая потеря.

Раннее начало матча — весьма неудобно. Как я понимаю, это в связи с Лигой чемпионов, потому что все матчи должны заканчиваться до еврокубков. Но мы должны играть и в такое время тоже.

Как провели время до начала игры? Встали не так рано, завтрак был с 8 до 9:30, а в 11 уже выезд на игру», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» в среду, 4 октября, на домашней арене разгромно проиграли «Ахмату» со счетом 0:3 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, самарцы 3 очками располагаются на последней строчке своего квартета. Подопечные Игоря Осинькина потеряли шансы на выход в плей‑офф Кубка России.