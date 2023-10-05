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Семак объяснил, от чего зависит выбор игровой схемы «Зенита»

Семак объяснил, от чего зависит выбор игровой схемы «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, от чего зависит выбор игровой схемы сине-бело-голубых. Он объяснил, почему в последнее время расстановка «Зенита» трансформировалась.

«Мы исходим из состояния наших игроков и их сильных качеств. Когда у нас был Малком, мы играли 4-3-3, когда у нас был Марио Фернандес, мы играли с латералями, которые располагаются широко — эта позиция привычна для Марио. Когда этих игроков нет, мы думаем, как [лучше] использовать тех, кто есть — с учётом травм и возвращения Славы Караваева. Посмотрим: на каких-то позициях у нас есть замена, на каких-то нет, поэтому мы думаем, какую схему выбрать в отдельно взятом матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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