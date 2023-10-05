Ивица Олич: свой лучший футбол ЦСКА показывал при Газзаеве

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивича Олич заявил, что под руководством Валерия Газзаева армейцы играли в свой лучший футбол.

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. Даже сегодня говорят о том, хороший тренер или плохой, по результатам. А у Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России. Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100% — для этого мы много тренировались.

В ЦСКА было много качественных футболистов. Мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов. Он хотел, чтобы мы полностью отдавались в каждой игре. Это сегодня тренеры уделяют много внимания тактике или другим вещам, но тогда Газзаев делал всё правильно — это приносило результат», — приводит слова Олич Sport24.