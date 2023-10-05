Лещук: в России не развита популярность спорта. Хотелось бы, чтобы люди ходили на стадионы

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Сильно ли деградирует российский футбол в период изоляции? Сложно сравнивать, когда мы не играем с европейскими командами. Как мне кажется, футбол стал более зрелищным – [например,] «Крылья» и «Краснодар» показывают интересный футбол, от них такого не ждали. Есть мнение, что у болельщиков в России падает интерес к российскому футболу? У нас в стране не особо развита популярность спорта. Хотелось бы, чтобы люди ходили на стадионы. Если честно, поднадоело играть дома как в гостях. Хочется возвращения наших фанатов на стадионы», — приводит слова Лещука издание «РБ Спорт».

«Динамо» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в 10 матчах.