Мамаев рассказал, будет ли Смолов участвовать в работе его агентства в Эмиратах

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев, открывший своё агентство в Эмиратах, заявил, что общался с нападающим «Динамо» Фёдором Смоловым на тему работы, но пока ни о чём с ним не договаривался.

«Участвует ли Фёдор в этом проекте? С Федей, конечно, говорил на этот счёт. Не исключаю, что в какой‑то степени ему это тоже будет интересно. Просто не совсем актуально погружать Федю или кого‑то другого в такой проект, потому что пока я сам не до конца доволен тем, как это идёт. Необходимо наработать базу, провести переговоры с компаниями из России и Европы, чтобы этот проект был упакован. Сейчас он на стадии обёртывания», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Мамаев завершил футбольную карьеру в феврале 2023 года. Ранее в этом году Павел открыл футбольную академию в Дубае вместе с форвардом «Динамо» Фёдором Смоловым.