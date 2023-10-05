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«Уважаем решения УЕФА». Федерация футбола Венгрии — о допуске сборной России U17

«Уважаем решения УЕФА». Федерация футбола Венгрии — о допуске сборной России U17
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Венгерская футбольная федерация (ВФФ) отреагировала на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет на международные турниры.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация — член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводит сообщение Венгерской федерации футбола информационное агентство ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. При этом в УЕФА подчёркивали, что отстранение взрослых сборных и клубов из России сохранится вплоть до окончания политического конфликта на Украине.

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