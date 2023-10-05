Черышев: у Лички в «Динамо» может не сразу получаться, нужно два-три года

Бывший футболист «Динамо», а ныне тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев пвысказался о работе Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«За «Динамо» я слежу, смотрю почти все их игры. Да, у них новый тренер Личка, который в прошлом году провёл сильный сезон с «Оренбургом». Но чем были хороши оренбуржцы в том году? Стабильностью. В прошлом году, как и в позапрошлом, про «Оренбург» было мало разговоров, а команда выполняет свою работу. Вы посмотрите, сколько времени понадобилось Личке, чтобы команда заиграла в тот футбол, который она продемонстрировала — три года. Марцел потихоньку работал, выстраивал всё, клуб его поддерживал, команда старалась выполнять все требования. Поэтому и в «Динамо» может не сразу получаться, а мы сразу начинаем говорить «всё» через 2-3 игры. А ребята должны понять его, его философию, тактику, систему игры, которую он хочет. Всё это должно быть со временем.

Личка хорошо себя показал в «Оренбурге» и заслужено подписал контракт с «Динамо». Давайте теперь посмотрим, как он себя проявит у бело-голубых, но для этого нужно время. Будет ли результат, если московский клуб даст время и окажет нужный лимит доверия Личке? Не могу сказать ничего, потому что бывает такое, что в одной команде получается, а в другой нет. Но разница между «Оренбургом» и «Динамо» существенна. У оренбуржцев команда середнячок, а «бело-голубые» — это бренд, они должны всегда бороться за чемпионство и находиться в зоне еврокубков. Здесь уже ответственность другая. Да и не каждый сможет работать в таком клубе, как «Динамо», в одной команде у него хорошо получается, а в другой у него какой-то чип срабатывает. Чтобы получалось в командах разного калибра, нужен уровень тренера», — приводит слова Черышева Metaratings.