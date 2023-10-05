Чавес: в психологическом плане победа над «Спартаком» очень важна, она добавит уверенности

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес объяснил, в чём главная польза от победы над «Спартаком» в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0).

«Мы очень хотели выиграть, у нас давно не было побед. Результат, которого мы добились в дерби со «Спартаком», несомненно, прибавит нам уверенности в собственных силах, поможет нам лучшим образом проводить предстоящие матчи. В психологическом плане это очень важная победа. Она позволит нам взглянуть на ситуацию иначе», – приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице своего квартета в Кубке, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков. В чемпионате бело-голубые идут на шестом месте, имея в активе 16 очков после 10 туров.