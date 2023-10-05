«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Кобелем

«Боруссия Дортмунд» продлила соглашение со своим голкипером Грегором Кобелем. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Новый контракт будет рассчитан до конца июня 2028 года.

Фото: bvb.de

«Я очень эмоциональный парень, Дортмунд — безумно эмоциональный футбольный город, а Сигнал Идуна Парк — невероятно эмоциональный стадион. Мы очень хорошо подходим друг другу. Тем более, с каждым днём я всё больше чувствую: наша команда ещё не сказала своего слова! У этого клуба есть потенциал для завоевания титулов, если мы все будем усердно работать над собой. Верю, что когда-нибудь мы сможем отпраздновать нечто большое», — приводит слова Кобеля клубная пресс-служба.

Швейцарский голкипер выступает за «Боруссию» на протяжении двух лет (с июля 2021 года). В текущем сезоне Кобель провёл за «шмелей» девять матчей во всех турнирах. Предыдущее соглашение игрока с дортмундским клубом было рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о продлении контракта «Боруссии» с английским вингером Джейми Байно-Гиттенсом.