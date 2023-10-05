Блогер Никита Ковальчук рассказал, как получил работу в «Арисе»

Блогер Никита Ковальчук, занимающий должность спортивного директора академии «Ариса», рассказал, как получил работу в кипрском клубе.

«После срыва переговоров с европейскими клубами пришлось корректировать собственные планы. Я хотел идти в долгий проект, а не заниматься кусочничеством. Хотя бы на три-четыре года. Позвонил Алексею Дорозцеву, который работает директором по маркетингу «Ариса», спросил, как дела, поинтересовался нужны ли им тренеры. Он ответил – да, нужны. Мы поговорили с директором академии, он пригласил приехать. В Латвии за почти три года поработал в вертикали от U14 до U19, только главным тренером не был.

А на Кипр переходил в середине сезона. Естественно, ни одна академия не будет менять тренера в этот период. Плюс у меня было чёткое понимание моего будущего – я знал, что смогу в качестве ассистента попасть внутрь, понять структуру и в целом, что представляет из себя кипрский футбол. И уже с нового сезона занять другие позиции. А в итоге получилось чуть перескочить», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.