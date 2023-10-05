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«Реал» сообщил, что Винисиус дал показания в суде по делу о расизме в матче с «Валенсией»

«Реал» сообщил, что Винисиус дал показания в суде по делу о расизме в матче с «Валенсией»
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Нападающий «Реала» Винисиус Джуниор дал показания в суде по делу о расизме в матче с «Валенсией».

«Бразильский нападающий обратился в суд Пласа-де-Кастилья, чтобы дать показания по поводу инцидентов, произошедших 21 мая во время матча «Валенсия» — «Реал».

Он дал показания в суде Пласа-де-Кастилья по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся во время матча. Он стал объектом высказываний и поведения расистского и ксенофобского характера», — сообщается в заявлении мадридского «Реала» на клубном сайте.

Напомним, 26 мая суд Валенсии начал расследование расистских оскорблений, которые, по словам Винисиуса, он получил во время одного из матчей. После этого матча был установлен и позже арестован болельщик, совершивший расистское оскорбление бразильца.

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