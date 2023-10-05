Блогер Никита Ковальчук: у меня был оффер из Германии и Италии

Блогер Никита Ковальчук, занимающий должность спортивного директора академии «Ариса», рассказал, что у него были предложения по работе из Германии и Нидерландов.

«Считаю, что период в Латвии был успешным. Мы выиграли для клуба первый в истории национальный трофей – Кубок страны. И после у меня должны были быть некоторые движения вперёд – в Европу. Обсуждал варианты с Португалией, Германией, Нидерландами, Польшей, немного с Англией и планировал свой следующий шаг. Но началась СВО (формулировка изменена в связи с требованием законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»).

Был предметный интерес. На уровне оффера. Это Германия и Нидерланды. Но быстро стало понятно, что с учётом новых событий это малореализуемо», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.