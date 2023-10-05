Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блогер Никита Ковальчук: у меня был оффер из Германии и Италии

Блогер Никита Ковальчук: у меня был оффер из Германии и Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Никита Ковальчук, занимающий должность спортивного директора академии «Ариса», рассказал, что у него были предложения по работе из Германии и Нидерландов.

«Считаю, что период в Латвии был успешным. Мы выиграли для клуба первый в истории национальный трофей – Кубок страны. И после у меня должны были быть некоторые движения вперёд – в Европу. Обсуждал варианты с Португалией, Германией, Нидерландами, Польшей, немного с Англией и планировал свой следующий шаг. Но началась СВО (формулировка изменена в связи с требованием законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»).

Был предметный интерес. На уровне оффера. Это Германия и Нидерланды. Но быстро стало понятно, что с учётом новых событий это малореализуемо», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
Блогер Никита Ковальчук рассказал, как получил работу в «Арисе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android