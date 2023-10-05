Никита Ковальчук рассказал, что его удивило в работе на Кипре

Блогер Никита Ковальчук, занимающий должность спортивного директора академии «Ариса», рассказал, что его удивило в работе на Кипре.

«В первую очередь удивила разноуровневость специалистов. Здесь есть очень сильные тренеры и откровенно слабые. И расстояние в уровне понимания футбола очень большое. Плюс, как и во всех маленьких футбольных странах, тренер здесь точно не самая прибыльная профессия. Поэтому все в первую очередь имеют работу, а потом идут тренировать. Получается такой полупрофессиональный подход – то есть человек, у которого есть основная работа, всегда будет расценивать футбол как подработку.

Я этих людей прекрасно понимаю – восемь часов они работают в офисе, а потом вместо дома они едут на тренировку. Возвращаются в десять. И в шесть утра снова на работу. Так что тренеры, которые трудятся на Кипре в таком графике, – большие молодцы.

Когда я приходил в команды U16, U17, у главных тренеров были основные работы. Кто-то водитель, кто-то офисный сотрудник. В Латвии тренеры тоже подрабатывали. Но там футбол был основной профессией, плюс дополнительный доход», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.