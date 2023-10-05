Лещук: надо съездить к семье Севидовых, и проклятие «Динамо» снимется

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, как можно снять проклятие с московского клуба, а также заявил, что у бело-голубых есть потенциал стать чемпионами России.

«Знаю ли историю про проклятие «Динамо»? Да, недавно думал об этом. Надо съездить к семье Севидовых (в последний раз бело-голубые выигрывали чемпионат в 1976 году под руководством Юрия Севидова) и попросить прощение за прошлое «Динамо», тогда проклятие снимется. У нас есть медиа-служба, может, организуют выезд. Я вообще в это всё не верю, но почему нет? Может съездим к ним и сработает.

Есть ли у «Динамо» потенциал стать чемпионами? Все команды плюс-минус одинаковые и у всех есть возможность занять первое место. Когда будет меньше глупых ошибок в играх и мы не будем терять очки, тогда есть возможность бороться за первые места. Мы достаточно сделали ошибок и не должны их больше совершать, если хотим бороться за первую тройку», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».