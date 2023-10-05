Франко Камоцци: у Абаскаля не тот уровень, чтобы тренировать такой клуб, как «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уровне нынешнего наставника московской команды — испанца Гильермо Абаскаля.

«У Абаскаля не тот уровень, чтобы тренировать такой клуб, как «Спартак». Я уже говорил это с тех пор, как он возглавил «Спартак», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом Ильёй Никульниковым.

В 10-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4, а в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» — 0:3.

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров.