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Агент Ковачева: Светослав освоился и отлично чувствует себя в Грозном

Агент Ковачева: Светослав освоился и отлично чувствует себя в Грозном
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Футбольный агент Кен ван Дейк рассказал об адаптации болгарского полузащитника «Ахмата» Светослава Ковачева в России.

«Светослав становится лучше и сильнее каждый день, всё больше адаптируясь к российской лиге. Он освоился и отлично чувствует себя в России и Грозном. Я ни капли не удивлён такими его выступлениями и прогрессом, поскольку я абсолютно уверен в качествах Ковачева», — приводит слова ван Дейка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Светослав Ковачев провёл 11 матчей в составе «Ахмата», отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 500 тыс. «Ахмат» по состоянию на сегодняшний день занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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