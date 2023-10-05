Шалимов: убирать Абаскаля из «Спартака» нет смысла. Клуб должен найти способ ему помочь

Бывший полузащитник «Интера», «Болоньи» и «Наполи» Игорь Шалимов полагает, что «Спартаку» не стоит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«На мой взгляд, Абаскаля убирать из «Спартака» сейчас не стоит. Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь. Для этого нужно понять, что происходит внутри команды. Клуб должен найти связующее звено между Абаскалем и руководством. Это поможет разобраться с внутренними проблемам команды. Нужно найти футбольного человека — Романцев, например.

Сейчас Абаскаль всё внутри решает, а руководство не понимает, что происходит. Оставлять ситуацию так нельзя. Но и в отставке смысла никакого нет. Во-первых, придётся выплачивать испанцу большую неустойку. Дальше снова будет новый тренер с большим долгим контрактом. И в ближайшее трансферное окно ему снова потребуется миллионов 20 на покупки. Будет вновь всё одно и то же. Поэтому с увольнением Абаскаля нужно повременить и постараться решить проблемы внутри. В этом сезоне про чемпионство можно уже забыть. Нужно попасть в топ-3. По окончании этого сезона уже можно принимать какие-то кардинальные решения», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.